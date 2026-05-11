Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Великобритания ввела санкции против 12 лиц и организаций, связанных с Ираном

время публикации: 11 мая 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 17:22
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Великобритания в понедельник, 11 мая, расширила санкционный список, включив в него 12 физических лиц и организаций, причастных к враждебной деятельности в интересах Ирана, сообщает Reuters.

Санкции направлены прежде всего против "криминальной сети Зиндашти" – группировки, действующей под руководством иранского наркоторговца Наджи Зиндашти в интересах разведки Ирана. По данным западных спецслужб, эта сеть занимается убийствами и похищениями иранских диссидентов в разных странах мира, а также оказывает финансовые услуги в интересах иранского режима. Под санкции также попали обменные пункты и финансовые посредники.

Санкции предполагают заморозку активов, запрет на въезд в Великобританию и отстранение от руководства компаниями. Иран неоднократно отвергал причастность к подобной деятельности на территории других государств.

