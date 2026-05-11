Военнослужащий, "куривший вместе со статуей Девы Марии", приговорен к 21 дню армейской тюрьмы

ЦАХАЛ объявил о завершении расследования инцидента, который произошел несколько недель назад на юге Ливана. Тогда в социальные сети была выложена фотография, на которой израильский военнослужащий с сигаретой во рту вторую – подносит ко рту статуи Девы Марии. Это вызвало скандал и воспринималось как глумление над христианским символом.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по решению командира 162-й дивизии бригадного генерала Сагива Дахана, солдат, запечатленный на фотографии, приговорен к 21 дню военной тюрьмы, а снимавший это сослуживец – к 14 дням тюрьмы.

В армии подчеркнули, что расценивают произошедшее как серьёзное нарушение, и напомнили, что ЦАХАЛ уважает свободу вероисповедания, святые места и религиозные символы всех конфессий. Перед вводом подразделений в зоны операций личному составу дополнительно разъясняются правила обращения с религиозными объектами и символами.