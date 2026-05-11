Террорист, убивший Амита Бен Игаля 12 мая 2020 года, признан виновным

Военный суд Иудеи и Самарии признал Низми Абу-Бакра виновным в предумышленном убийстве старшего сержанта ЦАХАЛа Амита Бен Игаля, совершенном в деревне Ябад 12 мая 2020 года. Он также был признан виновным в воспрепятствовании правосудию.

Согласно обвинительному заключению, поданному военной прокуратурой, террорист сбросил с крыши здания половину бетонного блока весом от 9 до 11 килограммов в сторону военнослужащих ЦАХАЛа. Брошенный блок попал в старшего сержанта Амита Бен Игаля, нанеся ему критическую черепно-мозговую травму.

После этого террорист скрылся с крыши в своей квартире и притворился спящим, пытаясь помешать силам безопасности обнаружить его. Позднее он вернулся на место, где бросил бетонный блок, собрал его осколки и выбросил их в траву у края тропы.

Амит Бен Игаль погиб во время операции по розыску подозреваемых в террористической деятельности в деревне Ябад. 12 мая около 4:30 утра операция была завершена, задержали четверых подозреваемых в терроре, и военные начали выходить из деревни. В это время с крыши одного из домов в военнослужащего был брошен тяжелый камень. Амит Бен Игаль, несмотря на то, что он был в защитной каске, получил черепно-мозговую травму. В критическом состоянии на вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.