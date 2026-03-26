Погибшая в результате столкновения израильского и палестинского автомобилей на 505-й трассе
время публикации: 26 марта 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 15:27
На 505-й трассе, недалеко от поселка Маале-Эфраим произошла авария с участием израильского и палестинского автомобилей. Медицинскую помощь пострадавшим оказывали парамедики "Маген Давид Адом" и военные медики.
На месте аварии была констатирована смерть 60-летней женщины. Еще трое пострадавших, из которых двое в тяжелом состоянии, эвакуируются в больницы на вертолете.
