Погибшая в результате столкновения израильского и палестинского автомобилей на 505-й трассе

На 505-й трассе, недалеко от поселка Маале-Эфраим произошла авария с участием израильского и палестинского автомобилей. Медицинскую помощь пострадавшим оказывали парамедики "Маген Давид Адом" и военные медики.

На месте аварии была констатирована смерть 60-летней женщины. Еще трое пострадавших, из которых двое в тяжелом состоянии, эвакуируются в больницы на вертолете.