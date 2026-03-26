26 марта 2026
последняя новость: 15:46
Израиль

Погибшая в результате столкновения израильского и палестинского автомобилей на 505-й трассе

Мада
ДТП
время публикации: 26 марта 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 15:27
Погибшая в результате столкновения израильского и палестинского автомобилей на 505-й трассе
Пресс-служба полиции Израиля

На 505-й трассе, недалеко от поселка Маале-Эфраим произошла авария с участием израильского и палестинского автомобилей. Медицинскую помощь пострадавшим оказывали парамедики "Маген Давид Адом" и военные медики.

На месте аварии была констатирована смерть 60-летней женщины. Еще трое пострадавших, из которых двое в тяжелом состоянии, эвакуируются в больницы на вертолете.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2026

Пятеро пострадавших в результате столкновения израильского и палестинского автомобилей на 60-м шоссе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2026

В результате ДТП в Реховоте погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

Два ДТП на 6-й трассе, двое пострадавших в тяжелом состоянии