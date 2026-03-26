Тревога и взрывы в центре Израиля без предуведомления, ракетный обстрел из Ливана

В 1:16-1:18 26 марта тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля – в Тель-Авиве, Герцлии, Петах-Тикве, Раанане, Бней-Браке, Кфар-Сабе, Рамат а-Шароне, Од а-Шароне и других городах. Ракетный обстрел. Были слышны взрывы.

Предуведомлений от Командования тыла не поступало.

Судя по имеющимся данным, центр Израиля на этот раз был обстрелян из Ливана. Несколько ракет было перехвачено.

МАДА: сведений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежище и страдавшим от нервного шока.

Фрагменты перехваченной ракеты упали на дом в Калькилии (Палестинская автономия), никто не пострадал.

В 1:28 Командование тыла объявило отбой тревоги.

Информация уточняется.