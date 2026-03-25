26-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ливана и Ирана, армии Израиля и США атакуют

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 25 дней войны ЦАХАЛом были нанесены свыше 9000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи и Али Лариджани. Армия США за 25 дней войны атаковала более 9000 целей, уничтожены или выведены из строя свыше 140 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

26-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 25.03.2026

02:00

"Аль-Маядин": одновременно с Израилем из Ирана были атакованы американские базы в Ираке, ОАЭ и Бахрейне.

Ракетный обстрел из Ирана. Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана. Сирены были слышны в основном к северу от Тель-Авива, до Хадеры, и в Самарии. Работала система ПРО. МАДА: раненых нет, оказана медицинская помощь нескольким травмированным по пути в убежища и страдавшим от нервного шока.

Прогремели мощные взрывы на ракетных складах в городе Казвин, на севере Ирана. Судя по всему, это последствия авиаудара.

В окрестностях авиабазы ​​"Принц Султан" в саудовском регионе Аль-Хардж были слышны взрывы. На этой базе дислоцированы американские военные.

01:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана. Причинен ущерб строящемуся дому. Сведений о пострадавших не поступало.

00:00

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о не менее четырех убитых и одном раненом в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в Адалуне, между Сидоном (Сайдой) и Тиром, на юго-западе Ливана, примерно в 25 км от израильской границы. Кроме того, минздрав Ливана сообщает о пяти раненых в результате израильского авиаудара в Клайлэ, к югу от Тира, примерно в 10 км от границы.

ЦАХАЛ объявил о новой волне атак на инфраструктуру иранского террористического режима по всему Тегерану.

Вновь предуведомление об обстреле Эйлата, а затем отбой тревоги. Вероятно, ракета или ракеты были перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля.

В Эйлате и окрестностях прозвучала тревога "Цева адом". Работает система ПРО. ЦАХАЛ ранее уведомил о запуске ракет из Ирана.

Иорданские источники сообщают о взрывах при перехватах иранских ракет.

Иракские источники сообщают об атаке на американскую базу около аэропорта Эрбиля, на севере Ирака.

Иракские источники сообщают о трех взрывах около багдадского аэропорта, где расположена американская военная база.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, около 1500 убитых. По оценке HRANA – более 3000. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов и "дружественного огня", а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 22 человека: 20 израильтян, гражданка Филиппин и гражданин Таиланда.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

В Бахрейне в результате иранской атаки погиб марокканец, работавший гражданским подрядчиком для вооруженных сил ОАЭ.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из Маргалиот, погибла 24.03.2026 в результате ракетного обстрела из Ливана.

10. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

11. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

12. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

13. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

14. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

15. Офер МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам, погиб 22.03.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

16. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

17. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

18. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

19. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

20. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда. Убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

21. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

22. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.