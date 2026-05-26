WSJ: США возобновили "Проект Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив
США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, об этом написало издание Wall Street Journal.
По словам американских военных, ВМС США провели через пролив греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти. Судно с начала марта находилось в Персидском заливе и теперь идет в Индию.
WSJ пишет, что эта помощь оказывается в рамках "Проекта Свобода", который был приостановлен примерно через 36 часов после запуска. По словам источников издания, в ближайшие дни ВМС США планируют провести через пролив более десятка судов, включая супертанкеры и контейнеровозы.
Отметим, что телеканал "Аль-Джазира" цитирует "высокопоставленный американский источник", который заявил, что "информация о сопровождении ВМС США судов в Ормузском проливе не совсем точная. В данный момент нет сопровождения".