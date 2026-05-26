последняя новость: 19:30
последняя новость: 19:30
WSJ: США возобновили "Проект Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив

Война с Ираном
США
Судоходство
время публикации: 26 мая 2026 г., 18:06 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 19:12
WSJ: США возобновили "Проект Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив
Information Technician Second Class Ruskin Naval/U.S. Navy via AP

США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, об этом написало издание Wall Street Journal.

По словам американских военных, ВМС США провели через пролив греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти. Судно с начала марта находилось в Персидском заливе и теперь идет в Индию.

WSJ пишет, что эта помощь оказывается в рамках "Проекта Свобода", который был приостановлен примерно через 36 часов после запуска. По словам источников издания, в ближайшие дни ВМС США планируют провести через пролив более десятка судов, включая супертанкеры и контейнеровозы.

Отметим, что телеканал "Аль-Джазира" цитирует "высокопоставленный американский источник", который заявил, что "информация о сопровождении ВМС США судов в Ормузском проливе не совсем точная. В данный момент нет сопровождения".

