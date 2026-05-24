В США покончил с собой бывший боец ЦАХАЛа

Бывший военнослужащий ЦАХАЛа Алекс Миллер, служивший бойцом в бригаде "Кфир", покончил с собой в Майами (Флорида, США) в возрасте 23 лет, сообщает сайт "Кипа".

Алекс был единственным сыном у отца. В 2022 году он получил травмы средней степени тяжести в результате автомобильного теракта в районе Наби-Муса и перекрестка Альмог, когда вместе с сослуживцами ожидал входа на военную азу. В июне 2025 года он пережил гибель близкого друга по подразделению Ноама Шемеша, павшего в боях в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

Отец Алекса, Дани Миллер, проживающий в Кацрине, сказал: "Я не могу это осознать. Я вложил всю жизнь в его воспитание. Мы много говорили о теракте, но, видимо, теракт и гибель Ноама сломали его. Даже если он этого не признавал, он очень страдал".

Местный совет Кацрина опубликовал соболезнования семье Миллера. В заявлении отмечается, что, несмотря на статус единственного сына, Алекс настоял на службе в боевой части "из настоящей любви к стране", а после ранения проявил силу духа, восстановился и стремился вернуться к сослуживцам.