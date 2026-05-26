Нетаниягу проводит заседание военно-политического кабинета

Началось заседание военно-политического кабинета, посвященное операции в Ливане и боевым действиям против "Хизбаллы". Открывая заседание, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что по его указанию, а также министра обороны и начальника Генштаба ЦАХАЛ наращивает военную активность в Ливане.

По словам Нетаниягу, задействованы крупные силы, которые занимают господствующие высоты и укрепляют буферную зону для защиты населенных пунктов на севере Израиля.

Нетаниягу также сообщил об усилиях по созданию средств противодействия ударным беспилотникам.