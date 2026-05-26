CENTCOM: публикация о возобновлении "Проекта свобода" в Ормузском проливе не соответствует истине

Центральное командование Вооруженных сил США опровергло публикацию издания Wall Street Journal о том, что американские военные возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив.

"Операция "Проект свобода" не возобновилась, и американские вооруженные силы не сопровождают торговые корабли через пролив", – говорится в опубликованном в социальной сети X сообщении, озаглавленном "Проверка фактов".

Согласно WSJ, ВМФ США провел через пролив греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти. По словам источников издания, в ближайшие дни ВМС США планируют провести через пролив более десятка судов, включая супертанкеры и контейнеровозы.

Отметим, что телеканал "Аль-Джазира" процитировал "высокопоставленный американский источник", который заявил, что "информация о сопровождении ВМС США судов в Ормузском проливе не совсем точная. В данный момент нет сопровождения".