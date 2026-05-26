В аварии на 316-й трассе погиб водитель и еще три человека получили травмы
время публикации: 26 мая 2026 г., 20:26 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 20:26
На 316-й трассе, в районе перекрестка Нахаль Йатир, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель одной из машин (примерно 20 лет) скончался от травм на месте.
Еще три человека доставлены с места аварии в больницу "Сорока", Состояние одной из пострадавших тяжелое, еще двое – в состоянии средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
