Возле ручья Дарга у Мертвого моря ведется операция по поиску трех туристов
время публикации: 26 мая 2026 г., 20:48 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 20:49
Трое туристов, совершавших маршрут по руслу ручья Дарга в районе Мертвого моря, не успели вернуться к точке старта до наступления темноты. У туристов с собой не оказалось фонариков.
На поиски туристов направлены добровольцы спасательного подразделения "Мегилот" и парамедики. Для поиска с воздуха задействованы дроны.
