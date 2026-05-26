Возле ручья Дарга у Мертвого моря ведется операция по поиску трех туристов

Трое туристов, совершавших маршрут по руслу ручья Дарга в районе Мертвого моря, не успели вернуться к точке старта до наступления темноты. У туристов с собой не оказалось фонариков.

На поиски туристов направлены добровольцы спасательного подразделения "Мегилот" и парамедики. Для поиска с воздуха задействованы дроны.