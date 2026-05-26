В Газе предпринята попытка ликвидации нового главы военного крыла ХАМАСа

ВВС Израиля атаковали цели в некогда престижном районе города Газы Аль-Рималь. Палестинские источники сообщают, что с самолетов были запущены не менее пяти ракет по объекту, находящемуся рядом с рестораном "Пальмира".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении объявили, что ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации Мухаммада Уды – нового лидера военного крыла ХАМАСа и одного из организаторов нападения 7 октября.

Уда возглавлял разведывательный штаб ХАМАСа во время теракта 7 октября и был назначен на должность около недели назад после ликвидации его предшественника Изз ад-Дина аль-Хадада. В сентябре 2025 года ЦАХАЛ опубликовал его фотографию с подписью: "Мухаммад Уда пока жив – мы до него доберемся".

"Мы продолжим преследовать каждого, кто причастен к бойне 7 октября. Рано или поздно Израиль доберется до всех", – говорится в заявлении Нетаниягу и Каца.