06 апреля 2026
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 10:28
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Застрявших на скалах в Иудейской пустыне подростков спас полицейский вертолет. Видео

Полиция
Туризм
Дети
Спасательные операции
время публикации: 06 апреля 2026 г., 09:10 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 09:16
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

На рассвете в Иудейской пустыне благополучно завершилась спасательная операция: глубокой ночью трое подростков, которые отправились в поход в русле ручья Дарга и не могли более продолжать маршрут, связались со спасательными службами.

Спасатели установили их местонахождение, и поскольку речь шла об участке с крайне сложными условиями местности, а подросткам не грозила немедленная опасность, было решено провести спасательную операцию с рассветом.

Утром в район был направлен полицейский вертолет, который обнаружил подростков и принял их на борт. Состоянию подростков ничего не угрожает, и вскоре они самостоятельно покинули место происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
