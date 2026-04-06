Застрявших на скалах в Иудейской пустыне подростков спас полицейский вертолет. Видео

На рассвете в Иудейской пустыне благополучно завершилась спасательная операция: глубокой ночью трое подростков, которые отправились в поход в русле ручья Дарга и не могли более продолжать маршрут, связались со спасательными службами.

Спасатели установили их местонахождение, и поскольку речь шла об участке с крайне сложными условиями местности, а подросткам не грозила немедленная опасность, было решено провести спасательную операцию с рассветом.

Утром в район был направлен полицейский вертолет, который обнаружил подростков и принял их на борт. Состоянию подростков ничего не угрожает, и вскоре они самостоятельно покинули место происшествия.