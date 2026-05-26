Рядом с Кейсарией перевернулся квадроцикл, водитель в тяжелом состоянии
время публикации: 26 мая 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 20:31
На Прибрежном шоссе, в районе развязки у Кейсарии, перевернулся квадроцикл. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Хадере.
