последняя новость: 11:45
последняя новость: 11:45
Израиль

Подозреваемый в убийстве жителя Рахата задержан в Рамалле, где скрывался более года

время публикации: 26 мая 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 10:33
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы спецподразделения полиции ЯМАМ задержали подозреваемого в убийстве жителя Рахата, совершенном в июне 2025 года. Задержание было произведено в ночь на вторник в Рамалле. По сообщению полиции, убийца бежал после совершения преступления в Иудею и Самарию, где скрывался более года по подложным документам.

После продолжительного расследования его местонахождение было установлено, и бойцы ЯМАМ, действовавшие скрытно, прибыли ночью к зданию, где скрывался подозреваемый, и задержали его прямо в постели.

Операция прошла без пострадавших среди израильских сил.

Задержанный передан для дальнейшего расследования в центральное подразделение полиции округа Негев.

