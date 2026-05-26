Подозреваемый в убийстве жителя Рахата задержан в Рамалле, где скрывался более года
время публикации: 26 мая 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 10:33
Бойцы спецподразделения полиции ЯМАМ задержали подозреваемого в убийстве жителя Рахата, совершенном в июне 2025 года. Задержание было произведено в ночь на вторник в Рамалле. По сообщению полиции, убийца бежал после совершения преступления в Иудею и Самарию, где скрывался более года по подложным документам.
После продолжительного расследования его местонахождение было установлено, и бойцы ЯМАМ, действовавшие скрытно, прибыли ночью к зданию, где скрывался подозреваемый, и задержали его прямо в постели.
Операция прошла без пострадавших среди израильских сил.
Задержанный передан для дальнейшего расследования в центральное подразделение полиции округа Негев.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026