x
28 апреля 2026
Минфин: криминал в арабском секторе обходится в 19 миллиардов шекелей ущерба в год

время публикации: 28 апреля 2026 г., 07:30 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 07:30
Liron Moldovan/Flash90

По оценке главного экономиста министерства финансов, прямой ущерб от преступности в арабском секторе для экономики Израиля составляет 10 млрд шекелей в год.

С учетом косвенного ущерба, включая потери инвестиций, пропущенные рабочие дни, снижение производительности, а также расходы на безопасность и правоприменение, эта сумма увеличивается до 19 миллиардов шекелей в год, или около 1% ВВП.

В ведомстве подчеркивают, что речь идет о консервативной оценке.

С 2015 по 2025 год рост количество убийств в арабском секторе выросло более чем в четыре раза с 58 до 255 в год и 11,9 на сто тысяч человек (средний показатель по OECD – 3,1, для еврейского сектора Израиля – 0,6).

91% убитых – мужчины, около 76% из них – в возрасте до 40 лет, то есть самое работоспособное население. 55% убийств происходят в Хайфе и Северном округе.

Лидеры по убийствам среди городов – Лод и Нацерет (по 18), Рамла (14), Умм эль-Фахм (12), Рахат (11).

Анализ минфина выявил четкую корреляцию между долей молодежи в возрасте 18-24 лет, не занятой ни работой, ни учебой, ни профессиональной подготовкой, и уровнем убийств в арабских населенных пунктах. Чем выше доля праздной молодежи, тем выше уровень насилия.

