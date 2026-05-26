26 мая 2026
последняя новость: 13:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Комиссия Груниса вторично одобрила назначение Романа Гофмана главой "Мосада"

время публикации: 26 мая 2026 г., 13:17 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 13:25
Chaim Goldberg/Flash90

Консульционная комиссия по назначению высокопоставленных должностных лиц передала главе правительства Биньямину Нетаниягу дополнительное заключение по вопросу назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы "Мосада". При этом председатель комиссии, бывший глава Верховного суда Ашер Грунис, продолжает выступать против назначения и рекомендует продолжить проверки.

Однако большинство членов комиссии пришли к выводу, что в вопросах чистоты намерений и этики в действиях Гофмана нарушений не выявлено, сообщает "Кипа". В заключении отмечается, что после ознакомления с дополнительными материалами комиссия еще больше укрепилась в своей позиции.

Биньямин Нетаниягу полностью отверг мнение меньшинства в комиссии, согласно которому проверку следовало продолжить. По его словам, в отношении Гофмана был допущен "ненужный судебный произвол", а "гора не родила даже мыши".

Нетаниягу выразил надежду, что БАГАЦ отклонит поданные против назначения Романа Гофмана петиции и не станет задерживать его вступление в должность сразу после завершения каденции нынешнего главы "Мосада" – "в разгар войны на семи фронтах". Каденция нынешнего главы "Мосада" Деди Барнеа завершится 2 июня.

