Комиссия Груниса вторично одобрила назначение Романа Гофмана главой "Мосада"

Консульционная комиссия по назначению высокопоставленных должностных лиц передала главе правительства Биньямину Нетаниягу дополнительное заключение по вопросу назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы "Мосада". При этом председатель комиссии, бывший глава Верховного суда Ашер Грунис, продолжает выступать против назначения и рекомендует продолжить проверки.

Однако большинство членов комиссии пришли к выводу, что в вопросах чистоты намерений и этики в действиях Гофмана нарушений не выявлено, сообщает "Кипа". В заключении отмечается, что после ознакомления с дополнительными материалами комиссия еще больше укрепилась в своей позиции.

Биньямин Нетаниягу полностью отверг мнение меньшинства в комиссии, согласно которому проверку следовало продолжить. По его словам, в отношении Гофмана был допущен "ненужный судебный произвол", а "гора не родила даже мыши".

Нетаниягу выразил надежду, что БАГАЦ отклонит поданные против назначения Романа Гофмана петиции и не станет задерживать его вступление в должность сразу после завершения каденции нынешнего главы "Мосада" – "в разгар войны на семи фронтах". Каденция нынешнего главы "Мосада" Деди Барнеа завершится 2 июня.