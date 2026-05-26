x
26 мая 2026
|
последняя новость: 13:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 мая 2026
|
26 мая 2026
|
последняя новость: 13:17
26 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Столкновение поезда со школьным автобусом в Бельгии, есть погибшие

ДТП
Бельгия
время публикации: 26 мая 2026 г., 13:04 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 13:13
Столкновение поезда со школьным автобусом в Бельгии, есть погибшие
AP Photo/Koen Baten

Несколько человек погибли в бельгийском городе Бюггенхаут при столкновении поезда с микроавтобусом, перевозившим школьников. Об этом сообщает VRT News со ссылкой на официальные источники.

По данным полиции, в транспортном средстве находилось девять человек: водитель, сопровождающий и семь детей, большинство из которых – учащиеся средней школы. Речь идет об учениках с особыми нуждами.

"Столкновение произошло на переезде в 8:08 утра. Согласно камерам наблюдения, шлагбаум был опущен, горели красные сигналы. Мы не знаем, что стало причиной происшествия. Это установят полиция и прокуратура", – сообщил представитель железнодорожной компании Томас Бейкен.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook