последняя новость: 13:17
Израиль

ЦАХАЛ: за ночь атакованы более 100 объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане и Бекаа. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 26 мая 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 12:46
ЦАХАЛ: за ночь атакованы более 100 объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане и Бекаа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в течение ночи были нанесены удары более чем по 100 объектам террористической инфраструктуры и боевикам "Хизбаллы" в долине Бекаа и на юге Ливана.

В нескольких атаках в районе Бекаа были поражены объекты инфраструктуры и склад вооружений "Хизбаллы".

На юге Ливана были атакованы более 90 складов оружия, штабов, наблюдательных пунктов и других объектов, использовавшихся боевиками для подготовки и осуществления атак против сил ЦАХАЛа и населения Израиля.

В ЦАХАЛе также опубликовали кадры одной из ночных атак в районе Машгары. На видео запечатлены несколько ударов, нанесенных в течение нескольких секунд по объектам, где была выявлена активность боевиков "Хизбаллы". В результате удара находившиеся там террористы были ликвидированы.

Израиль
