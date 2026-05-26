ЦАХАЛ: за ночь атакованы более 100 объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане и Бекаа. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в течение ночи были нанесены удары более чем по 100 объектам террористической инфраструктуры и боевикам "Хизбаллы" в долине Бекаа и на юге Ливана.

В нескольких атаках в районе Бекаа были поражены объекты инфраструктуры и склад вооружений "Хизбаллы".

На юге Ливана были атакованы более 90 складов оружия, штабов, наблюдательных пунктов и других объектов, использовавшихся боевиками для подготовки и осуществления атак против сил ЦАХАЛа и населения Израиля.

В ЦАХАЛе также опубликовали кадры одной из ночных атак в районе Машгары. На видео запечатлены несколько ударов, нанесенных в течение нескольких секунд по объектам, где была выявлена активность боевиков "Хизбаллы". В результате удара находившиеся там террористы были ликвидированы.