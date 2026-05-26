Внимание, розыск: пропал 19-летний Нетанэль Вербер из Иерусалима (найден)

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 19-летнего Нетанэля Вербера. В последний раз его видели утром 26 мая на улице Байт ве-Ган в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: рост около 160 см, волосы темные, глаза карие. На нем были темные брюки, белая рубашка, поверх которой жилет бежевого цвета, на голове - черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции "Мория" в Иерусалиме по телефону 02-5683222.

Вскоре после публикации объявления полиция сообщила, что пропавший найден.