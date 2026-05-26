"Кан": Киш намерен уволить главу Управления, отвечающего за оценку успеваемости школьников

Новостная служба "Кан" сообщила, что министр просвещения Йоав Киш намерен уволить Галя Алона, главу Национального управления по оценке и измерениям в сфере образования (РАМА).

Решение было принято после бурного заседания руководства министерства, прошедшего во вторник, 26 мая, впервые после скандала вокруг попыток скрыть результаты общенациональных экзаменов.

В канцелярии министра подтвердили подачу запроса на открытие дисциплинарного производства против Алона, якобы в связи "с притеснением сотрудников, ложью и передачей информации в обход установленных процедур".

Около двух недель назад стало известно, что Киш распорядился не публиковать результаты общенациональных тестов МЕЙЦАВ учащихся девятых классов по математике и английскому языку из-за низких показателей. Тесты организуются и проводятся Национальным управлением по оценке и измерениям в сфере образования, самостоятельной структурой при министерстве просвещения, обязанной консультироваться с министром, но не подчиняющейся ему напрямую.

По данным "Кан", министр также требовал убрать из отчета слово "только" перед фразой "22% учеников продемонстрировали, что в полной мере освоили программу по английскому языку" и настаивал на включении в публикацию данных о "высокой мотивации 70% школьников при изучении английского языка" – показателя, который, на самом деле, не проверялся.