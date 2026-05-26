x
26 мая 2026
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 мая 2026
|
26 мая 2026
|
последняя новость: 19:30
26 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": Киш намерен уволить главу Управления, отвечающего за оценку успеваемости школьников

Мин.образования
Образование
Школьное образование
время публикации: 26 мая 2026 г., 18:30 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 19:00
"Кан": Киш намерен уволить главу Управления, отвечающего за оценку успеваемости школьников
Jonathan Shaul/Flash90

Новостная служба "Кан" сообщила, что министр просвещения Йоав Киш намерен уволить Галя Алона, главу Национального управления по оценке и измерениям в сфере образования (РАМА).

Решение было принято после бурного заседания руководства министерства, прошедшего во вторник, 26 мая, впервые после скандала вокруг попыток скрыть результаты общенациональных экзаменов.

В канцелярии министра подтвердили подачу запроса на открытие дисциплинарного производства против Алона, якобы в связи "с притеснением сотрудников, ложью и передачей информации в обход установленных процедур".

Около двух недель назад стало известно, что Киш распорядился не публиковать результаты общенациональных тестов МЕЙЦАВ учащихся девятых классов по математике и английскому языку из-за низких показателей. Тесты организуются и проводятся Национальным управлением по оценке и измерениям в сфере образования, самостоятельной структурой при министерстве просвещения, обязанной консультироваться с министром, но не подчиняющейся ему напрямую.

По данным "Кан", министр также требовал убрать из отчета слово "только" перед фразой "22% учеников продемонстрировали, что в полной мере освоили программу по английскому языку" и настаивал на включении в публикацию данных о "высокой мотивации 70% школьников при изучении английского языка" – показателя, который, на самом деле, не проверялся.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 мая 2026

Киш запретил публикацию результатов теста МЕЙЦАВ по естествознанию