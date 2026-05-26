"Виктори" снизила цены на iPhone 17 до 2600 шекелей

Розничная сеть "Виктори" объявила о существенном снижении цен на линейку iPhone 17 во всех своих магазинах по всей стране. Новые цены на сотни шекелей ниже стандартных рыночных.

Сеть предлагает базовый iPhone 17 (256 ГБ) за 2599 шекелей, iPhone 17 Pro подешевел до 3 999 шекелей, а iPhone 17 Pro Max предлагается за 4 399 шекелей.

Смартфоны доступны для физической покупки в магазинах и поставляются через параллельный импорт с полной гарантией. Важная оговорка: устройства поддерживают только eSIM и не имеют физического лотка для SIM-карты.

Напомним, что в ноябре 2025 года сеть "Ошер Ад" начала ценовую войну в отрасли, предложив базовый iPhone 17 за 2999 шекелей – что вызвало ажиотаж, многочасовые очереди и мгновенное исчезновение запасов. "Виктори" отреагировала менее чем за 24 часа, снизив цену до 2899 шекелей.

В конце декабря в игру вступила сеть "Рами Леви", предложив модели Pro и Pro Max по минимальным ценам с дополнительными скидками для держателей карты своей сети.