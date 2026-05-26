Командование тыла продлило действие инструкций для населения до 28 мая

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 28 мая, до 20:00.

Днем ранее были опубликованы новые указания для жителей населенных пунктов, находящихся на "линии противостояния", а также для населенных пунктов Мерон, Бар-Йохай, Ор а-Гануз и Сафсуфа. В этих районах действует режим частичной активности. Собрания – разрешено собираться до 50 человек на открытой местности, и до 200 в помещении.

Образовательная деятельность – без изменений.