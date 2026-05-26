Иранская делегация вернулась в Тегеран после переговоров в Дохе

Иранская делегация вернулась из Катара, где проходили переговоры с посредниками по урегулированию конфликта с США, сообщает CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ. В состав делегации входили спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи и глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

По данным иранского агентства Fars, главной темой переговоров в Дохе стали замороженные иранские активы. Агентство Tasnim сообщило, что в случае достижения соглашения могут быть разморожены иранские активы на сумму 24 миллиарда долларов. Однако, по словам высокопоставленного представителя американской администрации, разморозка произойдет только после открытия Ормузского пролива. Tasnim охарактеризовало переговоры как "в целом позитивные".