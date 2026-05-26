Сирийские власти обнаружили компоненты секретной программы химического оружия Асада

Переходное руководство Сирии обнаружило компоненты тайной программы химического оружия, которой руководил бывший президент Башар Асад, сообщает Reuters.

По словам постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Мухаммада Кутуба, обнаружены сырье и боеприпасы, аналогичные тем, что применялись в смертоносных газовых атаках в ходе гражданской войны.

Кроме того, сирийские власти задержали 18 человек, подозреваемых в причастности к программе, включая высокопоставленных военных, политиков и технических специалистов.