Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 26 октября 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 10:12
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 25 октября в районе деревни Аль-Калия на юге Ливана был ликвидирован Мухаммад Акрам Арабия террорист из подразделения "Радуан" организации "Хизбалла".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что речь идет о террористе, занимавшемся восстановлением инфраструктуры "Хизбаллы".

"Действия террориста представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

