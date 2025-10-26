ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщает, что 25 октября в районе деревни Аль-Калия на юге Ливана был ликвидирован Мухаммад Акрам Арабия террорист из подразделения "Радуан" организации "Хизбалла".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что речь идет о террористе, занимавшемся восстановлением инфраструктуры "Хизбаллы".

"Действия террориста представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.