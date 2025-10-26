x
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
Израиль

Задержан 17-летний подозреваемый в сексуальном насилии в отношении девочек в туалете синагоги

Сексуальное насилие
Иерусалим
время публикации: 26 октября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 09:08
Задержан 17-летний подозреваемый в сексуальном насилии в отношении девочек в туалете синагоги
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 17-летнего юноши, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении двух девочек младше 14 лет в туалете синагоги в Иерусалиме.

Суд продлил содержание подозреваемого под стражей до 27 октября. Расследование продолжается.

Имена подозреваемого и пострадавших не публикуются. Место, где было совершено преступление, не указывается полицией.

Израиль
