Глава МИД Израиля Гидеон Саар провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио

В среду, 10 декабря, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился в Вашингтоне с государственным секретарем и советником по национальной безопасности США Марко Рубио.

На встрече стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также актуальную повестку и возможности для совместных инициатив в странах Латинской Америки и Африки. Министр Саар поблагодарил госсекретаря за его поддержку и многолетнюю дружбу с Израилем.

Говоря о происходящем в Латинской Америке, Саар отметил, что на континенте происходят позитивные изменения, открывающие большие возможности. Министр проинформировал Рубио о восстановлении отношений между Израилем и Боливией. Саар подчеркнул, что возобновление отношений с Боливией – часть масштабного процесса по укреплению связей Израиля со странами региона.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили деятельность Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и скандальные шаги, предпринятые против премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны. Саар приветствовал меры, которые США приняли против МУС.

Говоря о Газе, министр подчеркнул, что Израиль настаивает на разоружении ХАМАС и демилитаризации сектора в соответствии с планом Трампа. Саар отметил, что любые попытки "размыть" обязательство ХАМАС разоружиться недопустимы.