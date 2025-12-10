МИД опубликовал предупреждение для израильских туристов, планирующих поездку в Грузию

После того, как при въезде в Грузию были задержаны несколько израильтян, министерство иностранных дел опубликовало срочное предупреждение для планирующих поездку в эту страну.

В сообщении говорится: " В последнее время произошло несколько случаев задержания израильских туристов при въезде в Грузию из-за того, что в их багаже были обнаружены лекарственные препараты, запрещенные к ввозу в страну, или лекарственные препараты в большом количестве, включая лекарства, продающиеся в Израиле без рецепта. Пограничная служба Грузии строго соблюдает законодательство в отношении лекарственных препаратов, и наличие запрещенных к ввозу лекарств может привести к задержанию на пограничном контроле, аресту, высоким штрафам и занесению в местную базу данных и даже запрету на въезд в Грузию в будущем".

МИД рекомендует перед поездкой проверить, что имеющиеся лекарства разрешены к ввозу в Грузию; что количество таблеток не превышает разрешенную к ввозу норму; при необходимости в приеме препарата необходимо иметь рецепт от врача на английском языке, даже если речь идет о препарате, продающемся в Израиле без рецепта (перевод рецепта должен быть заверен нотариально).

Лекарственные препараты рекомендуется перевозить в ручной клади вместе с соответствующими медицинскими документами.

МИД рекомендует при любых сомнениях проконсультироваться с посольством Грузии в Израиле.

На сайте посольства Израиля в Тбилиси также опубликовано предупреждение относительно ввоза лекарственных препаратов в Грузию.