Главные друзья Израиля – Азербайджан и США, враги – Иран и Турция. Итоги опроса

На сайте Newsru.co.il завершился опрос по теме "Израиль, его друзья и враги". Похожие опросы проводились нами в 2011-2024 годах.

Содержание нового опроса отличалось от схожих по тематике, проводившихся в прошлые годы: в нем учтены события последнего периода, связанные с войнами в Израиле и Украине, второй каденцией Дональда Трампа на посту президента США и его миротворческими усилиями и др.

В опросе, который проходил 8-9 декабря, приняли участие 3045 респондентов, ответивших на все 30 вопросов. 98% участников опроса живут в настоящее время в Израиле.

63% респондентов определяют себя как "правых", 27% – как "центристов", 3% – как "левых", 7% затрудняются с определением. 89% участников опроса называют себя патриотами Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

США – друг Израиля

Подавляющее большинство участников опроса – 60% – называют США другом Израиля. Менее 1% считают США врагом Израиля. Тот же результат был зафиксирован в 2024 году. При этом девять лет назад, когда президентом был Барак Обама, только 47% наших читателей называли США другом Израиля.

63% респондентов лично положительно относятся к государству США, 3% – отрицательно.

18% заявляют: "Я хорошо отношусь к американцам, но плохо к нынешнему американскому руководству" (год назад таких было 47%, три года назад – 38%). По ответам на этот вопрос можно сделать вывод, что к нынешнему руководству США (администрации Дональда Трампа) наши читатели относятся заметно лучше, чем к предыдущему (администрации Джо Байдена).

Россия – враг Израиля

55% опрошенных называют Россию врагом Израиля (в 2024 году таких было 71%, в 2022-м – 49%, в 2016-м – 32%). 37% считают, что Россия – не друг и не враг Израиля. И только 6% считают Россию другом Израиля.

Отметим: наихудшим отношение нашей аудитории к России было в прошлом году, но тогда опрос был привязан к теме попыток властей РФ продвигать в Израиле пророссийские нарративы. В настоящее время отношение к России хуже, чем в 2022 году и ранее.

70% респондентов в настоящее время отрицательно относятся к государству Российская Федерация (год назад таких было 74%, три года назад – 66%), 9% – положительно.

33% говорят, что они "хорошо относятся к россиянам, но плохо к нынешнему российскому руководству". Показатель почти не изменился за год.

Вопрос: "В какой степени влияет на ваше отношение к России то, как эта страна голосует по антиизраильским резолюциям в ООН?" 52% ответили: "В значительной степени влияет" (среди тех, кто считает себя патриотом Израиля, таких 54%). 24% выбрали ответ: "Никак не влияет". 23% сказали: "Влияет, но в незначительной степени".

Украина – не друг и не враг Израиля

68% считают Украину не другом и не врагом Израиля. 13% респондентов называют Украину другом Израиля (год назад таких было 22%). 15% относят Украину к категории врагов Израиля (год назад – 11%). За последний год отношение наших читателей к Украине несколько ухудшилось, хотя в 2022-2024 годах отношение не менялось.

При этом 34% положительно относятся к государству Украина (в 2024-м – 45%), 17% – отрицательно, 45% – нейтрально. Только 16% говорят: "Я хорошо отношусь к украинцам, но плохо к нынешнему украинскому руководству".

Вопрос: "В какой степени влияет на ваше отношение к Украине то, как эта страна голосует по антиизраильским резолюциям в ООН?" 43% ответили: "В значительной степени влияет" (среди тех, кто считает себя патриотом Израиля, таких 45%). 36% сказали: "Влияет, но в незначительной степени". 19% выбрали ответ: "Никак не влияет".

Страны-друзья и страны-враги Израиля

Странами-друзьями Израиля наши читатели чаще всего называли: Азербайджан – 55%, США – 52%, Германию – 46%, Аргентину – 46%, Чехию – 44%.

Странами-врагами Израиля наши читатели чаще всего называли: Иран – 56%, Турцию – 44%, Йемен – 41%, Катар – 40%, Ирак – 40%.

Антисемитизм

Страны с наиболее высоким уровнем антисемитизма, по мнению наших читателей: Иран – 58%, Испания – 50%, Ирландия – 50%, Ирак – 47%, Йемен – 46%.

33% назвали Россию в числе стран с наиболее высоким уровнем антисемитизма (для сравнения Украину назвали только 15%). При этом 78% участников опроса согласны с мнением, что за последние годы участились антисемитские высказывания со стороны российских должностных лиц.

Израиль и военные конфликты между другими странами

48% наших читателей сегодня считают, что Израилю не следует поддерживать какую-либо сторону в войне между Россией и Украиной (год назад таких было 38%). 42% заявляют, что Израиль должен поддержать Украину в войне с Россией (это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны в Украине – год назад о необходимости поддержки Израилем Украины в войне против России заявляли 55% читателей, три года назад – 52%). Только 3% говорят, что Израилю следовало бы поддержать Россию.

Был задан вопрос "Как вы считаете, не надо ли Израилю ввести санкции против России?" 50% считают, что не надо (год назад таких было 37%). 30% за введение таких санкций (год назад – 44%).

Вопрос: "Как вы думаете, ухудшились ли отношения между Израилем и Россией на фоне войны в Украине?" 50% считают, что ухудшились. 37% полагают, что не изменились. Менее 2% выбрали ответ "улучшились".

Мировые лидеры – друзья Израиля и враги Израиля

В рейтинге друзей Израиля лидируют: Дональд Трамп, президент США – 77%, Ильхам Алиев, президент Азербайджана – 49%, Фридрих Мерц, канцлер Германии – 49%.

В списке врагов Израиля чаще всего назывались следующие имена: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции – 52%, Масуд Пезешкиан, президент Ирана – 48%, Махмуд Аббас, председатель Палестинской администрации – 45%.

Кто в большей степени друг Израиля среди лидеров США?

Был задан вопрос: "Кто из двух президентов США, по вашему мнению, в большей степени является другом Израиля" – Джо Байден или Дональд Трамп? 79% заявили – Трамп, только 5% – Байден. В прошлом году "счет" был 68:9 в пользу Трампа.

При этом даже "левые" чаще голосовали за Трампа как за друга Израиля, его таковым назвали 46% "левых", и только 25% настаивали на том, что в большей степени другом Израиля был Байден.

Мнения "правых" по этому вопросу, как правило, совпадают: 88% назвали Трампа, 2% – Байдена.

Оценка миротворческих усилий Трампа

60% опрошенных позитивно оценивают миротворческие усилия Трампа на Ближнем Востоке. 8% – негативно.

41% опрошенных негативно оценивают миротворческие усилия Трампа по российско-украинской войне. 29% – позитивно.

Примечательно, что "правые", "центристы" и "левые" по этим вопросам голосовали похожим образом.

Причины враждебного отношения к Израилю

В качестве таковых чаще прочих наши читатели называют:

- антисемитизм – 82%

- слабую разъяснительную работу Израиля – 60%

- войну в Газе – 56%

- низкую дипломатическую активность Израиля – 46%

- конфликт с палестинскими арабами – 45%

- зависть к экономическим успехам Израиля – 38%

- заискивание перед мусульманскими и арабскими странами – 37%

С кем укреплять отношения?

Наши читатели считают, что Израилю следует укреплять отношения, прежде всего

- с Соединенными Штатами Америки – 86%

- со всеми странами Европейского Союза – 56%

- со странами-соседями, не считающими Израиль вражеским государством (Иордания, Египет, Кипр) – 55%

Отметим, что год назад за укрепление отношений со странами ЕС выступали 70% наших читателей. По другим позициям такой резкой перемены нет.

Международная поддержка Израиля

Вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что Израилю необходимо усиление международной поддержки?" 92% с этим согласны. И менее 3% не согласны. При этом "правые", "центристы" и "левые" отвечают похожим образом.

Вопрос: "Кто из названных ниже политических лидеров лучше всего подходит для того, чтобы добиваться усиления международной поддержки Израиля?" (можно было выбрать только один вариант) Самые частые ответы: Биньямин Нетаниягу – 31%, Авигдор Либерман – 15%, Нафтали Беннет – 13%, Яир Лапид – 7%, Гидеон Саар – 6%.

По второму вопросу, как и следовало ожидать, мнения "правых" и "левых" не совпадают. 44% "правых" назвали Нетаниягу, 14% – Либермана, 10% – Беннета. При этом 25% "левых" назвали Лапида, 11% – Голана, 10% – Либермана.