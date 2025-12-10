x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле кибуца Рухама подросток насмерть разбился на квадроцикле

Мада
ДТП
время публикации: 10 декабря 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 21:12
Возле кибуца Рухама подросток насмерть разбился на квадроцикле
Пресс-служба полиции Израиля

На пересеченной местности, недалеко от кибуца Рухама, подросток не справился с управлением квадроцикла и перевернулся на большой скорости.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что юноша (примерно 17 лет) получил множественные травмы, от которых он скончался до приезда "скорой".

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

