Возле кибуца Рухама подросток насмерть разбился на квадроцикле

На пересеченной местности, недалеко от кибуца Рухама, подросток не справился с управлением квадроцикла и перевернулся на большой скорости.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что юноша (примерно 17 лет) получил множественные травмы, от которых он скончался до приезда "скорой".

Полиция расследует обстоятельства происшествия.