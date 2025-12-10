x
Израиль

Нетаниягу утвердил назначение "Алеф" заместителем главы "Мосада"

Биньямин Нетаниягу
"Мосад"
время публикации: 10 декабря 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 21:10
Нетаниягу утвердил назначение "Алеф" заместителем главы "Мосада"
Flash90 Фото: А.Гершом/GPO

Глава "Мосада" Давид Барнеа объявил о решении назначить "Алеф" на должность заместителя главы Ведомства разведки и специальных задач. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утвердил это решение.

В сообщении "Мосада", которое было распространено канцелярией главы правительства, говорится, что "Алеф" служит в "Мосаде" более двух десятилетий на различных должностях. Он командовал двумя оперативными управлениями.

Его знания, опыт и глубокое понимание деятельности ведомства – достояние, имеющее особое значение в свете стратегических вызовов и возможностей, стоящих перед Государством Израиль и "Мосадом" в этот исторический период.

"Алеф" сменит действующего заместителя главы "Мосада" "Гимель", который руководил в течение последних двух лет оперативной деятельностью ведомства и внес значительный вклад в достижения "Мосада" и укрепление стратегической позиции Израиля.

