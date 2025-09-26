В Гедере столкнулись мотоцикл и квадроцикл, один пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 26 сентября 2025 г., 04:30 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 05:52
В ночь на 26 сентября в Гедере на улице Герцль столкнулись мотоцикл и квадроцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина 49 лет, ехавший на мотоцикле.
Пострадавший доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте. Водителю квадроцикла медицинская помощь не потребовалась, отмечает служба "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.