В Гедере столкнулись мотоцикл и квадроцикл, один пострадавший в тяжелом состоянии

В ночь на 26 сентября в Гедере на улице Герцль столкнулись мотоцикл и квадроцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина 49 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте. Водителю квадроцикла медицинская помощь не потребовалась, отмечает служба "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.