Отца нового главы ШАБАКа Давида Зини вызвали на допрос: он отказался явиться

Вскоре после решения комиссии Груниса утвердить назначение отставного генерала Давида Зини на пост руководителя Службы общей безопасности (ШАБАК) появилось сообщение о начале расследования против отца Зини, раввина Йосефа Зини, по подозрению в подстрекательстве.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в дом к раввину в Ашдоде явился представитель полиции и заявил, что должен препроводить Йосефа Зини на допрос в связи с "жалобой по поводу его высказываний". Раввин отказался выполнить этот приказ.

Речь идет о записанных высказываниях раввина "да пусть взорвется этот БАГАЦ" и "будь я депутатом Кнессета, я бы стрелял в Ахмеда Тиби и закончил в тюрьме". На заседании комиссии Груниса также привели эти высказывания, признав, что речь не идет напрямую о Давиде Зини, однако "высказывания шокируют".