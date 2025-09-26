x
26 сентября 2025
последняя новость: 13:09
26 сентября 2025
последняя новость: 13:09
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ готовит подрыв здания на западе города Газа и призывает к эвакуации

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 26 сентября 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 12:17
Пресс-служба ЦАХАЛа

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал очередное предупреждение о скором подрыве многоэтажного здания на западе города Газа.

ЦАХАЛ настоятельно рекомендует срочно эвакуироваться всем, кто находится в районах, отмеченных на карте – это около порта Газа и частично в районе Рималь. Предупреждение касается не только тех, кто находится в здании, но и тех, кто располагается в палатках поблизости.

Военные неоднократно просили жителей Газы покинуть город и эвакуироваться на юг сектора. Более 550 тысяч человек последователи этой рекомендации, по оценке ЦАХАЛа.

