Отчет ЦАХАЛа по Иудее и Самарии за неделю: ликвидированы трое террористов, более 70 задержанных
время публикации: 26 сентября 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 12:00
Армия обороны Израиля сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были задержаны 72 подозреваемых, в их числе бросавшие бутылки с зажигательной смесью в мирных граждан. Трое террористов были ликвидированы. Конфисковано оружие.
Операции проводились Аль-Хадэре, Байт-Уммаре, Бир-Зейте, Хевроне, Байт-Кахиле, Тамуне, Анзе, в Туль-Кареме и других населенных пунктах.
В отчете упомянуто об обнаружении ракеты в Туль-Кареме.
