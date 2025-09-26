Предвыборный год и политические перспективы. Итоги праздничной недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

У Биньямина Нетаниягу были поводы для хорошего настроения в дни праздника Рош а-Шана. За прошедший год его коалиция не рухнула, несмотря на выход из нее партии "Яадут а-Тора" и выхода ШАС из правительства. Более того, в коалицию вернулся Гидеон Саар вместе с "приданым" в четыре мандата.

До официальной даты выборов осталось примерно 13 месяцев, и даже если Кнессет будет распущен сразу после возвращения с каникул или вскоре после этого, коалиция просуществует четыре полных года.

В оппозиции, со своей стороны, перешли в активную фазу подготовки к выборам, что означает, в первую очередь, организацию предвыборных списков, минимизацию угрозы потери голосов и, разумеется, попытки зафиксировать те или иные темы на повестке дня, стремясь перехватить инициативу у коалиции. В большой степени именно это определяет судьбу выборов.

Повестка дня или борьба за нарратив: драка в разгаре

Противостояние оппозиции и коалиции во многом напоминают белый и черный цвет в шахматах. Белые (коалиция) имеют базисное преимущество, так как делают ходы первыми, что диктует ход партии. Черным (оппозиции) остается давать ответ и искать позицию для контратак.

В данный момент Нетаниягу ищет выгодную для себя тактику. На протяжении многих лет внешняя политика и безопасность были козырной картой "Ликуда". Почти аксиомой было утверждение о том, что на выборах, которые вращаются вокруг этих тем, у правого лагеря есть абсолютное преимущество, в то время, как левоцентристы имеют преимущество в социально-экономических вопросах.

Отчасти это так и на сей раз. Однако лишь отчасти. События 7 октября 2023 года лишили Нетаниягу титула "господин безопасность", и премьер-министр всеми силами пытается его себе вернуть. По его мнению, а в большой степени по его ощущению, путь к реабилитации проходи через разгром ХАМАСа даже в большей степени, чем возвращение заложников. Возможно, именно поэтому Нетаниягу возражает на данный момент против завершения войны и предпринимает шаги, которые многим кажутся нерациональными с точки зрения перспектив достижения сделки. Нетаниягу убежден, так утверждают те, кто считают, что понимают ход его мыслей, что только разгром ХАМАСа принесет безопасность Израилю и реабилитацию ему лично.

Разгром ХАМАСа поможет Нетаниягу сохранить избирателей, которые поддерживают его сегодня. Завершение войны при кисло-сладком привкусе во рту, лишит его поддержки справа, и не перенесет ни одного мандата из лагеря левоцентристов. Мировоззрение в данном случае идет рука об руку с политическими интересами.

Премьер-министру предстоят два мероприятия, которые определят дальнейшие шаги в контексте войны: 26 сентября – выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН, 29 сентября – встреча с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что после этих событий картина прояснится.

Нетаниягу не хочет досрочных выборов. Его цель – "перекрыть" впечатление от провала впечатлением от разгрома ХАМАСа. На это ему еще нужно время. Получит ли он его, станет известно после возвращения премьер-министра из США.

На правом фланге коалиции царит молчание, в том числе после публикации сообщений о намерении президента США Дональда Трампа представить программу срочного завершения войны в Газе. У такого молчания может быть несколько причин – от уверенности в том, что Нетаниягу не пойдет на завершение войны прежде, чем ХАМАС будет разгромлен, до осознания того, что рычаги внутреннего политического давления на Нетаниягу перестали быть эффективными. За год до выборов, к тому же в столь сложной ситуации – если Нетаниягу решит завершить войну, скорее всего он вскоре после этого по своей инициативе объявит досрочные выборы. В этой ситуации угрожать развалом коалиции крайне сложно.

Оппозиция против палестинского государства: тактика или новая реальность?

На фоне "парада признаний" палестинского государства в ООН, лидеры оппозиционных партий в Израиле поспешили отмежеваться от этой инициативы. Даже глава "Демократим" Яир Голан заявил, что "после 7 октября разговоры о Палестинском государстве неуместны". Голан не стал, разумеется, горячим сторонником идеи единой Эрец-Исраэль, однако линия "мы хотим отделиться от палестинцев, но пусть сначала докажут, что они способны управлять" – это наиболее близкое за 25 лет, прошедших со Второй интифады, к моделям Осло: промежуточные соглашения, цель которых разделить территорию и население. В аналогичном духе высказался и находящийся на другом краю оппозиционной шкалы Нафтали Беннет. Кто сейчас помнит, что совсем еще недавно (лет 12 назад) он выступал за аннексию части Иудеи и Самарии?

В оппозиции отлично понимают, что на фоне войны в Газе и не только там, израильское общество дрейфует вправо во всем, что касается безопасности. В этих условиях поддерживать инициативу, да еще навязываемую извне инициативу – это политическое самоубийство. Недаром Яир Лапид сказал мне в интервью на "Кан РЭКА", что в ближайшее десятилетие Палестинского государства не будет, а потом, мол, обсудим эту тему. Левоцентристы вновь, как Ицхак Рабин в 1992-м, попытаются убедить общественное мнение, что в их намерения не входят далеко идущие уступки. Слишком часто эти обещания нарушались, чтобы их можно было воспринимать всерьез. Партии нынешней коалиции сделают все от них зависящее, чтобы посеять в умах людей сомнения по поводу искренности заявлений левоцентристов об отказе от идеи Палестинского государства. Чем более важное место этот вопрос будет занимать в ходе предвыборной кампании, тем больше шансов у право-религиозного блока.

Ультраортодоксы и закон о призыве

С каждым днем перспектива утверждения закона становится все более туманной. Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне проводит заседание за заседанием, однако решения на горизонте нет. При этом в ШАС не скрывают своего желания вернуться в коалицию и без ашкеназских коллег. Однако от обсуждений судьбы закона о призыве в Кнессете 25-го созыва, в большой степени зависит, насколько этот вопрос будет важным в ходе предвыборной кампании. И не исключено, что Нетаниягу сознательно ведет дело к непринятию закона. Вариант, приемлемый для Лапида и Либермана, может обрушить союз с харедим. Вариант, приемлемый для Гольдкнопфа и Гафни, навлечет на Нетаниягу шквал критики со стороны светской и религиозно-сионистской части общества. И не исключено, что для Нетаниягу оптимальным вариантом является развал коалиции партиями ШАС и "Яадут а-Тора", что позволит ему представить себя, как не готового на компромисс, но не поддавшегося на шантаж харедим. Сами ультраортодоксы не слишком озабочены тем, что вопрос призыва станет одним из кардинальных в ходе предвыборной кампании. В конечном счете, говорят в "Яадут а-Тора", чем больше нас (ультраортодоксов) атакуют, тем больше мандатов мы набираем. Несмотря на все это, попытки найти удобоваримую формулировку закона продолжаются.

Юридические реформы: кому на руку?

На следующей неделе должен решиться вопрос о назначении главы ШАБАКа. Если коалиции удастся провести назначение Давида Зини – это будет одним из достижений нынешнего правительства в деле обновления чиновничьего аппарата. Вместе с назначением главы Управления госслужбы и главы Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей – Зини станет примером успеха реформ, инициированных правительством. В то же время, неясно, как долго реформы этого правительства останутся в силе. Некоторые его противники открыто говорят о необходимости увольнения тех, кто назначен на высокие посты нынешним правительством, или, как писал в статье в "Гаарец" Равив Друкер, об угрозе увольнения, которая сама по себе должна иметь "охлаждающий эффект". Главная претензия к Зини, напомним, не профессиональное несоответствие, а идеология, мировоззрение, которые якобы делают его не подходящим на должность главы спецслужбы. А значит дискуссия остается в политико-идеологическом поле.

Юридическая реформа и ее последствия также буду частью предвыборной кампании. Большинство элементов реформы, в той форме, в которой ее представил Ярив Левин 4 января 2023 года, нерелевантны сегодня. Однако их влияние продолжает сказываться. Но внутриполитическая повестка дня не ограничивается только юридической реформой. 25 сентября бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что первым законопроектом, который он инициирует после того, как станет премьер-министром (если станет), будет закон об ограничении срока пребывания на посту премьер-министра восемью годами или двумя каденциями. Бени Ганц поспешил напомнить Беннету, что в прошлую каденцию он возражал против этого законопроекта.

Опросы, партии и запугивания

Опросы, по крайней мере, публичные, показывают картину, которая сущностно не меняется уже продолжительное время. Партии оппозиции набирают примерно 60 мандатов, партии коалиции – примерно 50. Арабские партии, которые не воспринимаются как партнеры по возможной коалиции, набирают 10 мандатов. Разумеется, эти данные очень приблизительны, и отражают лишь картину на сегодняшний день, однако тот факт, что ситуация в опросах стабильна и практически не меняется вне связи с происходящим, говорит сам за себя.

В оппозиции продолжаются переговоры о том, в какой форме будут баллотироваться 6-7 партий, формирующих этот блок. Там еще свежи воспоминания о последних выборах, когда МЕРЕЦ и "Авода" баллотировались порознь. Это привело к провалу МЕРЕЦ и вместе с провалом БАЛАД привело к тому, что нынешняя коалиция набрала 64 мандата. Оппозиционеры не намерены повторять этих ошибок.

На уходящей неделе Беннет заявил, что не потерпит попыток переноса выборов или нарушения их хода. В коалиции небезосновательно обвиняют экс-премьера в манипуляции. Для переноса даты выборов необходима поддержка 80 депутатов. Сформировать такой блок коалиция не в состоянии. Провести законопроекты, влияющие на ход выборов, также крайне сложно. Выборы в Кнессет 26-го созыва либо состоятся в новом еврейском году, либо сразу после его завершения.