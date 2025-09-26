Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 26 сентября, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-28 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 19-30, на побережье Мертвого моря – 23-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 20-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу-воскресенье температура повысится. В понедельник температура немного понизится. Во вторник-четверг ожидается понижение температуры.