x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 11:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 11:53
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 37-летняя Двора Кандель

Полиция
Розыск
время публикации: 27 февраля 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 11:12
Внимание, розыск: пропала 37-летняя Двора Кандель
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 37-летней Дворы Кандель. В последний раз видели 22 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, длинные каштановые волосы, среднего телосложения, глаза черные, кожа смуглая.

Описание одежды: скромная, религиозная. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook