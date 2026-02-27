Внимание, розыск: пропала 37-летняя Двора Кандель

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 37-летней Дворы Кандель. В последний раз видели 22 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, длинные каштановые волосы, среднего телосложения, глаза черные, кожа смуглая.

Описание одежды: скромная, религиозная. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.