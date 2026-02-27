Внимание, розыск: пропала 37-летняя Двора Кандель
время публикации: 27 февраля 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 11:12
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 37-летней Дворы Кандель. В последний раз видели 22 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.70, длинные каштановые волосы, среднего телосложения, глаза черные, кожа смуглая.
Описание одежды: скромная, религиозная. Носит очки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.