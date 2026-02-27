Заявление "Бенфики" по делу Винисиуса - Престиани
время публикации: 27 февраля 2026 г., 12:27 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 12:38
В СМИ появились сообщения, что Джанлука Престианни признался товарищам по команде, что он оскорбил Винисиуса Жуниора.
Инцидент произошел в первом матче первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов.
Винисиус Жуниор забил победный гол, а затем заявил, что Джанлука Престианטи его оскорбил. Игра была прервана на 10 минут.
В заявлении "Бенфики" говорится, что информация о признании Престианни. что он произнес расистское оскорбление в адрес Винисиуса Жуниора. не соответствует действительности.
Сам футболист неоднократно заявлял, что он не расист.
