Посол США в Израиле призвал улетать, "пока доступны коммерческие рейсы"

В связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке посол США в Израиле Майк Хакаби направил в пятницу утром сотрудникам посольства сообщение: "Кто хочет уехать – пусть сделает это сегодня, и пусть постарается сесть на любой доступный рейс, чтобы просто покинуть пределы Израиля, а дальше уже продолжать путь в Вашингтон", сообщает 27 февраля "А-Йом".

На сайте посольства США опубликовано официальное сообщение Государственного департамента США, в котором указано, что персоналу представительства США и членам семей сотрудников представительства США, не задействованным в экстренных ситуациях, разрешено покинуть Израиль в связи с рисками в сфере безопасности.

В сообщении также указано, что Госдепартамент может дополнительно ограничить или запретить сотрудникам представительства США и членам их семей поездки в некоторые районы Израиля, Старый город Иерусалима и Иудею и Самарию. "Людям следует рассмотреть возможность выезда из Израиля, пока доступны коммерческие рейсы", – гласит это сообщение.

В публикации указано, что "террористы и экстремисты могут атаковать с минимальным предупреждением или без него, выбирая в качестве целей туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и объекты местных органов власти. Обстановка в сфере безопасности сложна и может быстро меняться; насилие может вспыхнуть в Израиле, на Западном берегу и в Газе без предупреждения. Рост региональной напряженности может приводить к отмене рейсов авиакомпаниями и/или сокращению полетов в Израиль и из Израиля".

"Ситуация с безопасностью в Израиле, включая Тель-Авив и Иерусалим, непредсказуема, – указывает Госдепартамент США. – Гражданам США напоминают о необходимости сохранять бдительность и предпринимать меры для повышения личной безопасности, поскольку инциденты, включая минометный/ракетный огонь, проникновения вооруженных БПЛА и пуски ракет, могут происходить без предупреждения".