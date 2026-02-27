Минтранс опубликовал тендер на регулярные рейсы в Эйлат

Министерство транспорта опубликовало тендер на обеспечение регулярных полетов в аэропорт Рамон из аэропорта Бен-Гурион и аэропорта Хайфы.

Согласно плану, государство выделит около 20 миллионов шекелей в качестве "страховочной сети" для компаний, которые будут выполнять регулярные рейсы.

Субсидия будет предоставляться в виде компенсации в случае низкой загруженности рейсов.

На данном направлении работают "Аркия", "Исраэйр" и Air Haifa, однако они жалуются на экономическую нецелесообразность эйлатского направления и количество рейсов остается недостаточным.