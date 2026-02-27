x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 10:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 10:20
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Mаарива": Айзенкот продолжает сокращать отставание от Беннета

Нафтали Беннет
Опрос
Гади Айзенкот
Выборы 2026
время публикации: 27 февраля 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 09:07
Опрос "Mаарива": Айзенкот продолжает сокращать отставание от Беннета
Yonatan Sindel/Flash90; Jonathan Shaul/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 26 мандатов.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета продолжает терять позиции и сокращается до 19 мандатов, тогда как партия "Яшар" его основного конкурента Гади Айзенкота набирает 14 мандатов и сокращает отставание всего до 5 мандатов.

У "Демократим" Яира Голана 11 мандатов, у "Оцмы Йегудит" – 9 мандатов, у НДИ, ШАС и "Еш Атид" – по 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит", "Милуимниким" и БАЛАД не проходят барьер.

Если арабские партии пойдут единым блоком, они наберут 14 мандатов, отобрав два мандата у "Демократим" и 1 мандат у "Ликуда".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook