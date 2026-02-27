Опрос "Mаарива": Айзенкот продолжает сокращать отставание от Беннета

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 26 мандатов.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета продолжает терять позиции и сокращается до 19 мандатов, тогда как партия "Яшар" его основного конкурента Гади Айзенкота набирает 14 мандатов и сокращает отставание всего до 5 мандатов.

У "Демократим" Яира Голана 11 мандатов, у "Оцмы Йегудит" – 9 мандатов, у НДИ, ШАС и "Еш Атид" – по 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит", "Милуимниким" и БАЛАД не проходят барьер.

Если арабские партии пойдут единым блоком, они наберут 14 мандатов, отобрав два мандата у "Демократим" и 1 мандат у "Ликуда".