Конфликты в коалиции и изменение избирательной системы. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Согласно неписанным законам израильской политики, в тот момент, когда коалиция начинает проигрывать голосования по законопроектам в Кнессете, это означает, что наступил кризис. Еще не фатальный, но достаточно серьезный для того, чтобы главы коалиции вмешались в происходящее и спешно залатали дыры, пока корабль не пошел ко дну. Но когда инициативы коалиции проваливают сами депутаты от коалиции, всем ясно, что ситуация вышла из-под контроля. Стало это ясно и премьер-министру Биньямину Нетаниягу в тот момент, когда он решил предоставить свободу голосования депутатам по вопросу о повышении порога безналоговых покупок в интернете. В ночь на 24 февраля премьер-министр гораздо больше был занят происходящим в Иране и вокруг него, нежели отношениями между Бецалелем Смотричем и Давидом Битаном.

В оппозиции, разумеется, не стали спасать коалицию от самой себя. Интересы государства – это прекрасно, но израильская политика давно перешла на новые рельсы: прежде всего победа над политическим противником, а то, что останется – избирателю. Это касалось вопроса об НДС, это касалось приема в парламенте премьер-министра Индии, это касалось и популистских законопроектов, захлестнувших Кнессет. Ни один из них утвержден не будет, зато имитация бурной деятельности отменная. Предвыборная кампания в разгар подготовки к войне с Ираном набирает обороты.

НДС: бунт против Смотрича или против Нетаниягу?

Громогласный провал инициативы министра финансов Бецалеля Смотрича стал результатом нескольких факторов. Смотрича не любят в "Ликуде", по мнению многих в этой партии, он пользуется слишком большим влиянием, уже не говоря о постоянных конфликтах министра финансов с министром экономики Баркатом. В "Ликуде" не испытывали ни малейшего желания дарить Смотричу лавры того, кто дал израильтянам возможность почувствовать себя экономящими деньги. Идет ли речь о реальной экономии или мнимой? Мнения по этому поводу среди экономистов расходятся.

Еще один мотив, направлявший действия ликудников – заметное влияние в этой партии различных лобби, в том числе лобби торговых палат, мелких бизнесов и тому подобного. Несмотря на различные публикации, появившиеся на этой неделе, праймериз в "Ликуде" не отменены, а коль скоро так, нельзя игнорировать интересы лоббистов.

Но главные, с политической точки зрения, последствия провала инициативы Смотрича заключаются в ставшей всем очевидной утрате хватки премьер-министром. Нетаниягу объявил о свободе голосования в тот момент, когда осознал, что не в состоянии вынудить депутатов голосовать в соответствии с коалиционной дисциплиной. Свобода голосования была истолкована как свобода голосовать против премьер-министра. Так и сделали депутаты, у которых накопились претензии и раздражение против главы "Ликуда". Одним из таких депутатов был бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн.

Праздник непослушания в коалиции, разумеется, не ограничится только вопросом об НДС. Наступает март, последний месяц зимней сессии Кнессета 25-го созыва, а возможно и последний месяц работы нынешнего Кнессета. За этот месяц должны решиться два кардинальных вопроса: закон о призыве и бюджет. Как уже неоднократно говорилось, без закона о призыве теоретически коалиция может продолжить свое существование, если на то дадут согласие Гольдкнопф, Гафни и Дери. В ШАС уже объявили, что, несмотря на желание вернуться в правительство, и несмотря на то, что депутаты от этой партии вновь занимают посты глав парламентских комиссий (Йонатан Машрики возглавил комиссию по здравоохранению), партия не вернется в правительство до тех пор, пока закон о призыве не будет утвержден во втором и третьем чтениях.

С бюджетом все просто – если он не утвержден до 31 марта, Кнессет заканчивает свою работу, и страна идет на выборы в июне.

Главный вопрос, который задавали на этой неделе в политической системе – можно ли спроецировать голосование по вопросу об НДС на голосование по закону о призыве? Может ли Эли Далаль, проголосовавший против инициативы Смотрича, и не раз критиковавший закон о призыве, проголосовать и против него, понимая, что такое голосование приближает выборы, а место в следующем Кнессете, отнюдь не гарантировано? Ответа, разумеется, ни у кого нет, но общее мнение в политической системе: после этой недели выборы в июне немного более вероятны, чем казалось ранее. Еще за день до драматического голосования в Кнессете журналист Амит Сегаль сообщил, что в окружении Нетаниягу планируют выборы на 1 сентября. В этой дате есть немало логики: отпуска позади, паломники в Умань еще не улетели, до церемоний третьей годовщины 7 октября еще относительно далеко. Однако чтобы выборы состоялись в сентябре, коалиция должна просуществовать до июня. На данный момент трудно представить, что это возможно, если конечно не принимать в расчет возможной войны.

Бойкот Амита в Кнессете: праймериз или война властей?

Дата выборов еще не объявлена, но борьба за места в предвыборном списке идет полным ходом, причем депутаты зарабатывают очки доступным способом. В "Ликуде", одной из партий, где список формируется путем праймериз, разгорелась дискуссия по поводу отношения к главе Верховного суда Ицхаку Амиту, вернее к его статусу главы Верховного суда. На этой неделе дискуссия вышла на новый уровень, когда спикер Кнессета Амир Охана вторично не пригласил Амита на торжественное заседание, на сей раз посвященное приезду в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди. Шаг почти беспрецедентный, во всяком случае когда речь идет о главе правительства одной из крупнейших стран в мире. Однако дипломатия – дипломатией, а праймериз своим чередом. Спикер Кнессета Амир Охана давно стал одним из наиболее острых, а главное демонстративных противников главы Верховного суда. На этой неделе он решил продемонстрировать это вновь, не пригласив его в Кнессет. Оппозиция в ответ объявила, что бойкотирует заседание. В итоге оппозиционеры нашли компромисс и бойкотировали "только" выступления Нетаниягу и Оханы, однако сама по себе угроза была серьезной. Ситуация, при которой премьер-министра Индии приветствовала бы половина парламента, была бы крайне неловкой. Чтобы не опозорить парламент в глазах высокого гостя из Индии, Охана пригласил бывших депутатов, которые имеют право находиться в зале заседаний, но не занимать места депутатов действующих. Не уверен, что такое зрелище выглядело лучше, чем пустые кресла.

В "Ликуде" такой шаг вызвал одобрение не у всех, Депутат Кнессета Моше Саада, не уступающий Охане в резкости отношения к юридической системе, заявил, что такой шаг в присутствии премьер-министра Индии был излишним. Каждый в "Ликуде" обозначает свою позицию по-своему, однако вопросы отношения к юридической системе остаются едва ли не главными перед праймериз.

Оппозиция: координация или конкуренция?

Для оппозиции нет лучшего времени, чем период разногласий в коалиции. В этой ситуации оппозиционерам достаточно не делать грубых ошибок для того, чтобы выглядеть более слаженными и организованными, чем в коалиции.

В вопросе о НДС оппозиция решила просто не вмешиваться в происходящее и не спасать коалицию от самой себя. Критика, которая звучит в адрес оппозиционных партий по этому поводу, нужно признать, в немалой степени лицемерна. Нынешняя оппозиция ничего в этом отношении не изобрела. Порядок приоритетов, согласно которому оппозиция не голосует ни за одно предложение коалиции, взяли на вооружение "Ликуд" и Биньямин Нетаниягу еще в 2021 году. Рискну предположить, что, если власть сменится, мы вновь будем наблюдать то же самое со стороны тех, кто сегодня критикует оппозицию.

По поводу реакции на бойкот Ицхака Амита все было сложнее. Оппозиционеры понимали, что полный бойкот заседания не только не сыграет им на руку, но может стать бумерангом в общественном мнении. Однако, как обычно, затруднялись в формировании единой позиции. Большинство покинули зал во время выступлений Амира Оханы и Биньямина Нетаниягу и вернулись во время выступления премьер-министра Индии. Депутаты от "Кахоль Лаван", верные своему принципу единства и не бойкота, прослушали и речь Нетаниягу. Некоторые депутаты от "Демократим", например Гилад Карив, не вернулись в зал и для того, чтобы послушать Моди. Это вероятно максимум единства, которого партии оппозиции в состоянии добиться.

Одновременно каждая партия пытается занять максимально удобную для себя позицию. На уходящей неделе глава НДИ Авигдор Либерман призвал оппозиционные партии подписать обязательство поддержать законопроект о всеобщем призыве, который эта партия намерена представить в следующем Кнессете. Само по себе такое обязательство ничего не означает, однако позиционирует Либермана как ведущую силу блока, во всяком случае, по вопросу о призыве. Любопытно, что обратился Либерман не ко всем оппозиционерам, а лишь к Лапиду, Беннету и Айзенкоту. Ганца в оппозиционных кругах давно не воспринимают как интегральную часть оппозиции. Тот факт, что не последовало обращения к Яиру Голану, лишь подчеркивает желание правой части оппозиции дистанцироваться от многими воспринимаемого одиозным лидера "Демократим".

Изменение избирательной системы: прожект или реальная реформа?

На этой неделе в Кнессете начало работу очередное лобби за изменение избирательной системы. Его основатели депутаты Эли Далаль ("Ликуд"), Охад Таль ("Ционут Датит") и Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван"). В основе их предложения лежит система так называемого полуоткрытого бюллетеня. Речь идет о системе, существующей в нескольких европейских странах, таких как Бельгия и Австрия, где избиратели имеют право, голосуя за определенную партию, формировать и список кандидатов, которые от нее баллотируются. На данный момент речь идет об общей идее, а не о законопроекте. Идею поддерживают, в частности, в форуме "Коэлет". Авторы идеи полагают, что ее реализация в любом случае будет отложена до Кнессета 26-го созыва.

Одновременно продолжается и обсуждение возможности изменения электорального барьера. На этой неделе глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц призвал повысить его, и ни в коем случае не понижать. "Несмотря на то, что это вредит непосредственно мне, я считаю, что электоральный барьер надо повысить", – сказал Ганц.