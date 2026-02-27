Первая леди США впервые в истории возглавит заседание Совбеза ООН

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник, 2 марта, будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в Белом доме.

По данным американской администрации и ООН, это будет первый случай, когда супруг или супруга действующего мирового лидера возглавит заседание Совбеза.

Заседание пройдет на фоне того, что США в марте 2026 года получают председательство в Совбезе ООН.

Как ожидается, мероприятие будет посвящено теме "Дети, технологии и образование в условиях конфликта".

В заявлении Белого дома отмечается, что Мелания Трамп намерена акцентировать внимание на роли просвещения как инструмента формирования толерантности и укрепления мира.

Обычно заседания Совета Безопасности ведут постпреды стран-председателей или высокопоставленные чиновники, однако в этот раз США решили сделать исключение.