x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 11:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 11:53
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Первая леди США впервые в истории возглавит заседание Совбеза ООН

США
Дональд Трамп
ООН
время публикации: 27 февраля 2026 г., 10:59 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 11:04
Первая леди США впервые в истории возглавит заседание Совбеза ООН
AP Photo/Evan Vucci

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник, 2 марта, будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в Белом доме.

По данным американской администрации и ООН, это будет первый случай, когда супруг или супруга действующего мирового лидера возглавит заседание Совбеза.

Заседание пройдет на фоне того, что США в марте 2026 года получают председательство в Совбезе ООН.

Как ожидается, мероприятие будет посвящено теме "Дети, технологии и образование в условиях конфликта".

В заявлении Белого дома отмечается, что Мелания Трамп намерена акцентировать внимание на роли просвещения как инструмента формирования толерантности и укрепления мира.

Обычно заседания Совета Безопасности ведут постпреды стран-председателей или высокопоставленные чиновники, однако в этот раз США решили сделать исключение.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 10 февраля 2026

Американских солдат заставляют смотреть фильм "Мелания", а Пол Томас Андерсон обвинил его в плагиате
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 02 февраля 2026

Вопреки прогнозам: фильм "Мелания" стартовал с рекордными для документального кино сборами
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 августа 2025

Мелания Трамп в личном письме Путину подняла тему похищений детей в Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июля 2025

Трамп: "Меланию потрясли кадры голода в Газе"