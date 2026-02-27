x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 17:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 17:52
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Во время проведения марафона в Тель-Авиве медицинская помощь понадобилась 89 участникам

Мада
время публикации: 27 февраля 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 17:20
Во время проведения марафона в Тель-Авиве медицинская помощь понадобилась 89 участникам
Miriam Alster/Flash90

Из больницы "Ихилов" сообщили, что во время проведения тель-авивского марафона за медицинской помощью обратились 89 участников. 23 из них были доставлены для дальнейшего лечения в больницу, состояние восьми из них было тяжелым, они перенсли тепловой удар.

Согласно сообщению, состояние всех пострадавших стабилизировано, большинство из них будут выписаны в ближайшее время.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Установлен рекорд Тель-авивского марафона