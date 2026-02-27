Во время проведения марафона в Тель-Авиве медицинская помощь понадобилась 89 участникам

Из больницы "Ихилов" сообщили, что во время проведения тель-авивского марафона за медицинской помощью обратились 89 участников. 23 из них были доставлены для дальнейшего лечения в больницу, состояние восьми из них было тяжелым, они перенсли тепловой удар.

Согласно сообщению, состояние всех пострадавших стабилизировано, большинство из них будут выписаны в ближайшее время.