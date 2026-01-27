Пожарные спасли двух мужчин со строительного крана в Лоде, ими занимаются медики

Пожарные станции "Аялон" совместно с бойцами подразделения специальных спасательных работ "Лехава" завершили сложную спасательную операцию в Лоде, где два человека оказались заблокированными на высоте примерно 50 метров на строительном кране.

Из-за медицинского состояния одного из них потребовалась его фиксация и крепление к носилкам прямо на высоте, после этого носилки с пострадавшим спустили на землю с помощью специальных канатных систем.

Сразу за ним был безопасно эвакуирован второй мужчина, оба спасенных переданы медикам для дальнейшей помощи.