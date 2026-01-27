КПП "Рафиах" готовится к возобновлению работы, представители ЕС уже прибыли

На пограничном переходе "Рафиах" идет подготовка к возобновлению работы. Как сообщает газета "Едиот Ахронот", европейские наблюдатели и палестинские работники уже находятся на КПП. Напомним, что Израиль настаивал: открытие КПП возможно только после возвращения останков Рана Гвили.

"Мако" рассказывает о механизме проверки. Тех, кто направляется из Газы в Египет, будут досматривать представители Евросоюза и одобренные Израилем сотрудники – жители сектора. Израиль будет контролировать этот процесс дистанционно.

Тех, кто движется в обратном направлении, будут первоначально досмотрены представителями ЕС, которым, в том числе, предстоит подтвердить их личность. На территории сектора будет проведена повторная проверка сотрудниками израильских сил безопасности.

Эта процедура призвана предотвратить доставку в Газу оружие и проникновение нежелательных элементов. Списки тех, кто пересекает границу, должны быть представлены заранее и утверждены Израилем. На данном этапе КПП "Рафиах" будет открыт только для пешеходов.