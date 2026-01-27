Израильский тиктокер попал в больницу после экстремального "кулинарного" челленджа
время публикации: 27 января 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 18:38
Fitcream, известный своей способностью справляться с огромными порциями еды в считанные минуты, доставлен в больницу РАМБАМ прямо из ресторана в Кирьят-Ате.
По информации N12, причиной госпитализации стал экстремальный челлендж: известный тиктокер обещал в прямом эфире съесть 5-метровую лафу с швармой. Он справился с "вызовом", но ему стало нехорошо.
N12 пишет, что приехавшим по вызову парамедикам "Маген Давид Адом" Fitcream сказал, что с ним все в порядке, а недомогание – это часть спектакля. Тем не менее парамедики настояли на госпитализации для обследования.
